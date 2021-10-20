القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 33 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (33) مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطت (41) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لتسعة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية واليمنية والسودانية والباكستانية والهندية وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
20 أكتوبر 2021 – 14 ربيع الأول 1443 09:35 PMالقوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 33 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (33) مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطت (41) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لتسعة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية واليمنية والسودانية والباكستانية والهندية وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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