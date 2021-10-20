في كراون جول .. “فين بالور” يواجه “إكسافيير وودز” وزيلينا فيجا تواجه دودروب

سيحتضن العرض المرتقب كراون جول الذي سيُقام غدًا الخميس بالعاصمة السعودية الرياض نهائي بطولة كينج أوف ذا رينج بين فين بالور وإكسافيير وودز.
وكان بالور قد تأهل إلى نهائي هذه البطولة التاريخية بعد فوزه على كل من سيزارو وسامي زين في سماكداون، بينما حجز وودز مكانه في النهائي بعد تغلبه على كل من ريكوشيه وجيندر ماهال في راو.
كما سيحتضن العرض المرتقب كراون جول المقرر إقامته غدًا نهائي النسخة الأولى على الإطلاق من بطولة كوينز كراون بين زيلينا فيجا ودودروب.
20 أكتوبر 2021 – 14 ربيع الأول 1443 09:38 PM
ضمن فعاليات موسم الرياضفي كراون جول .. “فين بالور” يواجه “إكسافيير وودز” وزيلينا فيجا تواجه دودروب
سيحتضن العرض المرتقب كراون جول الذي سيُقام غدًا الخميس بالعاصمة السعودية الرياض نهائي بطولة كينج أوف ذا رينج بين فين بالور وإكسافيير وودز.
وكان بالور قد تأهل إلى نهائي هذه البطولة التاريخية بعد فوزه على كل من سيزارو وسامي زين في سماكداون، بينما حجز وودز مكانه في النهائي بعد تغلبه على كل من ريكوشيه وجيندر ماهال في راو.
كما سيحتضن العرض المرتقب كراون جول المقرر إقامته غدًا نهائي النسخة الأولى على الإطلاق من بطولة كوينز كراون بين زيلينا فيجا ودودروب.
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