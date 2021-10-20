عاجل.. الجبير يلتقي المبعوث الأمريكي لملف إيران بالرياض

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، بالرياض، مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال اللقاء، "بحث آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويقوم المبعوث الأمريكي حاليا بجولة بدأ أولى محطاتها من السعودية، وستشمل الإمارات وقطر، كما ذكر في تصريحات سابقة للصحفيين.

وقال مالي الأسبوع الماضي إنه "لا يحق لإيران مطالبة الولايات المتحدة بتقديم تنازلات أكثر بشأن الاتفاق النووي بينما ترفض القيام بالأمر ذاته"، مضيفا: "إذا كانت إيران تريد أكثر مما هو وارد في الاتفاق النووي فعلينا إبرام اتفاق جديد يتناول قضايا أخرى".

ونوه إلى أن هناك "تركيزا أكثر من اللازم على موعد استئناف مباحثات الاتفاق النووي، بينما الأهم هو ما إذا كانت إيران ستعود للتفاوض بمنظور واقعي".

وتهدف المفاوضات التي بدأت في فيينا في أبريل/نيسان الماضي، واستمرت 6 جولات إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 8 من مايو/آيار 2018.