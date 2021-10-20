شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم رحلة الحاج في «جيتكس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت وزارة الحج والعمرة، في جناح وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس 2021 في دبي، لاستعراض أبرز التقنيات في مجال الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

وتهدف مشاركة الوزارة في جيتكس دبي 2021 إلى استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تنظيم رحلة الحاج من خلال منصة شعائر، التي ترتبط ببطاقة ذكية تكون هوية رقمية تتضمن كامل معلومات رحلة الحاج ومعلوماته الطبية التي تساعد بشكل رئيسي في تنظيم رحلته وتسهيل خدمته بما يحقق الغاية من خدمة المملكة لضيوف الرحمن، والارتقاء بخدماتهم وتطوير عمل منظومة خدمات الحجاج.