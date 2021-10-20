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ضبط 33 مخالفًا نقلوا الرمال وجرفوا التربة بالرياض وجدة 

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (33) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطَ (41) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لتسعة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية واليمنية والسودانية والباكستانية والهندية وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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