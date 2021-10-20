شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. بدء تطوير طريق الملك عبدالعزيز والملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ربط الطريقين من خلال تنفيذ مسار سياحي واستغلال المعالم التراثية

- يتضمن المشروع تنفيذ أرصفة ومسارات للدراجات والمشاة والمعاقين

- تطوير 13 طريقاً بأطوال إجمالية تُقدر بـ 42.75 كيلو متراً مربعاً.

تواصل أمانة الأحساء ممثلة بوكالة المشاريع أعمالها في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحسين وتطوير محاور الطرق، المتضمن تطوير 13 طريقاً بأطوال إجمالية تُقدر بـ 42.75 كيلو متراً مربعاً.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن المشروع يشمل دراسة وتصميم الشوارع والطرق والممرات والتقاطعات والأرصفة ومعابر ومسارات المشاة والإنارة والتشجير في المحاور المستهدفة، مؤكداً بدء الخطوات التنفيذية حالياً بمشروع تحسين وتطوير طريق الملك عبدالعزيز "امتداد سوق القيصرية" وطريق الملك خالد باعتبارهما طريقين محوريين في قلب مدينة الهفوف كما يشهدان حركة دائمة من الأهالي والزائرين، نظير احتواؤهما على الأسواق التجارية والمواقع التاريخية والأثرية.

ونوه إلى أن المشروع سيتضمن تنفيذ أرصفة ومسارات للدراجات الهوائية ومسارات للمشاة، إلى جانب مسارات للمكفوفين ومسارات لذوي الإعاقة الحركية ومسطحات خضراء وزراعة الأشجار والنخيل والربط مع شبكة الطرق الأخرى، مشدداً على أن الدراسة المرورية للقدرة الاستيعابية للطريقين ومحاور الالتفاف تم التوسع بها حتى العام 1450هـ، كما أنها عكست مناسبتها الجيدة نظير المحافظة على عدد المسارات في الطرق.

وأشار إلى أن المشروع في الطريقين يهدف إلى الربط بينهما من خلال تنفيذ مسار سياحي واستغلال المعالم التراثية الموجودة والأسواق التاريخية الواقعة عليهما ومنها "قصر إبراهيم، جامع الجبري، مقر الإمارة، سوق القيصرية التاريخي، منزل البيعة، المدرسة الأميرية"، بالإضافة إلى عدد من الجوامع القديمة وكذلك المجمعات التجارية.

يُذكر أن الطرق المستهدفة بمشروع التطوير هي (طريق الملك عبدالعزيز، طريق الملك خالد، طريق الملك فهد، طريق الملك سلمان، طريق الخليج، طريق الأمير فيصل بن فهد، طريق مكة المكرمة، طريق الرياض، طريق الأمير سعود الفيصل، طريق مدينة العيون، طريق مدينة العمران، لمحور الأول والثاني بمدينة الجفر).