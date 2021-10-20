شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وبريطانيا تناقشان إرساء دعائم السلام بالشرق الأوسط والعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية البريطانية المتينة والتاريخية، وفرص تعزيزها في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان الجهود السعودية البريطانية في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة ومبادراتها للوصول إلى حل سياسي في اليمن الشقيق بما يدعم التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في هذا الشأن، كما تبادل الجانبان الآراء حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.