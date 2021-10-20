شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الصحة تعلن إتاحة التسجيل للجرعة الثالثة عبر «صحتي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التسجيل لمن مضى على تلقيهم الجرعة الثانية 6 أشهر وتجاوزت أعمارهم 18 عام.

أتاحت وزارة الصحة التسجيل للحصول على موعد الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا عبر تطبيق "صحتي"، لمن مضى على تلقيهم الجرعة الثانية ٦ أشهر، فيما تجاوزت أعمارهم ١٨ عام.

وكان قد أوضح متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي البدء بإعطاء الجرعة الثالثة التنشيطية للفئات الأكثر عرضة للخطر، كالأشخاص الذين لديهم زراعة أعضاء، أو من يعانون من الفشل الكلوي المزمن، وكبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة والممارسين الصحيين.