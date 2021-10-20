شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مشروع التعداد السكاني وتبادل الإحصاءات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مناقشة مشروع التعداد السكاني وتبادل الإحصاءات بالشرقية

- تحديد توزيع السكان ومعرفة الاحتياج الفعلي للخدمات

- معرفة الأنشطة التجارية والسكنية والتنموية

بحث أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة، عبد اللطيف بن علي الجبر، اليوم، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك وذلك بمقر الأمانة بالدمام.

وناقش اللقاء مشروع التعداد السكاني وتبادل معلومات الإحصاءات في المنطقة، لإدراك تحديد توزيع السكان ومعرفة الاحتياج الفعلي للخدمات، والأنشطة التجارية والسكنية والتنمية إضافة إلى دعم الأمانة للهيئة في مشروع التعداد السكاني.

وأكد أمين المنطقة الشرقية حرص الأمانة على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهتين، منوهاً بأن الأمانة على أتم الاستعداد لجميع الخدمات التي تصُب في مصلحة الهيئة وخدمة للوطن والمواطنين.