منصة الكترونية لإدارة مخالفات الرعي والاحتطاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس، المنصة الرقمية لإدارة المخالفات بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لربط مخالفات الغطاء النباتي مع المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء) الكترونيا، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، ومستشار الرئيس التنفيذي علي الأسمري.

وتهدف المنصة الرقمية لإدارة المخالفات بالمركز إلى رصد ومعالجة المخالفات المتعلقة بنظام البيئة واللوائح التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي مثل مخالفات الرعي والاحتطاب من خلال التكامل والربط الالكتروني مع المنصة الوطنية للمخالفات إيفاء، حيث عرف 6 لوائح تنظيمية تتضمن 145 مخالفة على نظام إدخال المخالفات.

ويأتي هذا الربط في إطار استراتيجية عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتكامل والترابط مع الجهات ذات الصلة وتنفيذ تعاملات الكترونية مرنة ومتكاملة، بهدف تبادل البيانات وتحسين سرعة إنجاز المعاملات للمستفيدين وزيادة جودة الخدمات والاعتماد على التعاملات الالكترونية، تحقيقا للخطة الاستراتيجية في التحول الرقمي، وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتميز المنصة الرقمية لإدارة المخالفات بالمركز بالربط مع المنصة الوطنية للمخالفات إيفاء، والتكامل مع الأنظمة المالية ومعالجة التأثيرات المحاسبية، كما تمكن المنصة من إدارة الصلاحيات على مستوى الفروع مع الفرع الرئيس للمركز، وتطبيق سلاسل اعتماد مرنة حسب نوع المخالفة ومستويات التسجيل، بالإضافة إلى إصدار تقارير على مستوى التحصيل للمخالفات المرصودة.

يذكر أن المنصة تأتي ضمن جهود المركز في الحفاظ على الغابات والمراعي الطبيعية والمتنزهات الوطنية وحمايتها وتنميتها والرقابة عليها من خلال مفتشي المركز المنتشرين في كافة مناطق المملكة.

5 خطوات لتسجيل المخالفة