شكرا لقرائتكم خبر إجراء 11,200 فحص مخبري في مركز السموم بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مركز مراقبة السموم الإقليمي بصحة القصيم 11,211 فحصا، وذلك خلال الربع الثالث من 2021م.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلها المركز 2042 طلبا، واستفادت منها 89 جهة حكومية ومستشفيات ومختبرات خاصة، وكذلك شركات القطاع الخاص.

يذكر أن صحة القصيم من أوائل من ربط مركز مراقبة السموم بجميع الجهات الحكومية والخاصة عبر المنصة الوطنية أوتار، والتي تتيح خدمات عدة، منها تحليل حالات التسمم الإسعافية، وخدمة مراقبة الأدوية والعقاقير بالدم الخاصة بالأمراض المزمنة، وفحص عينات الطب الشرعي والسموم وفحص عينات المرشحين للوظائف، حيث تهدف المنصة الوطنية أوتار إلى إرسال واستقبال جميع الطلبات والنتائج المتعلقة بأعمال المركز الكترونيا، وذلك لتسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة من المستفيدين.