شكرا لقرائتكم خبر تواصل أعمال مشروع بستان الصافية بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على مساحة 4419 م2، تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع بستان الصافية «جنوب المسجد النبوي» الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

ويعزز المشروع الجوانب الثقافية للمدينة المنورة ويسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة، إلى جانب رفع جودة الحياة.

ويتكون المشروع بتصميمه الإبداعي، من ثلاثة أجزاء رئيسة تشمل: الحديقة الثقافية، ومنطقة العرض، إضافة إلى منطقة الخدمات التجارية والترفيهية؛ ليكون متجانسا في مضمونه المعماري مع الهوية البصرية للمدينة المنورة.

وتتكامل محتويات المبنى الرئيس وبساتين النخيل الموزعة بطريقة هندسية بين الطوابق على شكل مدرجات تحيط بها الأحواض والنوافير المائية المطلة على الحديقة والمنطقة التجارية.