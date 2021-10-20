ضبط 53,792 كجم حشيش بتجاويف سرية داخل مركبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت دوريات الأمن في منطقة مكة المكرمة 53,792 كجم حشيش مخبأة في تجاويف سرية داخل مركبة يستقلها 4 مواطنين بينهم امرأتان. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من إحباط ترويج 53,792 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في تجاويف سرية داخل مركبة يستقلها 4 مواطنين - رجلان وامرأتان وامرأة من الجنسية اليمنية تحمل هوية زائر، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.



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