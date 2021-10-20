اتفاقية للإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالإسكان التنموي أمس، في مقر الأمانة؛ اتفاقية تعاون تهدف للإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع ونشر الثقافة التوعوية لمكافحة المخدرات. ومثل الأمانة في توقيع مذكرة التعاون أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اللواء خليفة الخليفة، فيما مثل الوزارة وكيل الوزارة للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية المهندس أحمد القرعاوي. وأشاد القرعاوي بالجهود المبذولة للحد من انتشار المخدرات ودعم الأنشطة والمشاركة المجتمعية الهادفة في الإسكان التنموي، وفقا لرؤيتها ورسالتها بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها. وأوضح أن هذه المذكرة تأتي للعمل على المساهمة في إيجاد حلول إشكالية التعثر في سداد إيجار السكن لأسر المدمنين والمتعافين، وفق الضوابط المنظمة لذلك، والاستفادة من صندوق الدعم والتأهيل وقسم خدمات المستفيدين في برنامج دعم الإيجار. المذكرة تسهم في: - إيجاد حلول الإسكان لأسر المدمنين والمتعافين ممن تنطبق عليهم اشتراطات الإسكان التنموي - المشاركة في إيجاد حلول لإشكالية التعثر في سداد إيجار السكن لأسر المدمنين والمتعافين

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