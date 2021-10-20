مركز عالمي لحفظ وتوثيق تراث العلا وتيماء وخيبر

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وتضمنت الاتفاقية إنشاء مركز لحفظ المخطوطات، حيث من المقرر أن يتبع لـ»معهد الممالك» الذي أعلن عن إنشائه في أبريل الماضي، ضمن مخطط «رحلة عبر الزمن»، والذي سيكون مركزا عالميا للبحوث الأثرية وسبل الحفاظ عليها.
وتمتد اتفاقية التعاون إلى ثلاثة أعوام؛ والتي تتلاءم مع الأهداف الكبرى للنهوض بقطاعات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون والبيئة من خلال شواهد التاريخ.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمرو المدني، أن الهيئة تضطلع بدورها في تعزيز وتطوير أعمالها من خلال اتفاقيات مع القطاعات المختلفة، وتعظيم الأثر في المجالات التي تشرف عليها الهيئة، مضيفا بأن المخرجات من هذه الاتفاقية، سيكون عمادها البشر وقصصهم وتراث المكان، التي تعكس ما تكتنزه العلا وتيماء وخيبر من حياة اجتماعية وأصالة وثقافة، لتعزز بذلك حضورها لتكون وجهات أثرية وثقافية مهمة.
وبين المدني، أن الهيئة تعتز بدورها في تعزيز وتطوير أداء المؤسسات غير الربحية، وتفعيل أنشطتها وتوسيعها في المجالات التنموية، وتعظيم الأثر في المجال التنموي لسكان محافظة العلا، وكل ما من شأنه دعم الموارد البشرية ومهاراتها من خلال عدد من البرامج ضمن المذكرة.
أبرز مهمات المركز:
- توثيق التاريخ والتراث الشفوي ذي الصلة بالعلا وتيماء وخيبر.
- تعزيز مهارات الفهرسة وآليات حفظ التراث وتدريب فريق الهيئة على ذلك.
- الاهتمام بالبحوث الأثرية وسبل الحفاظ عليها.
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