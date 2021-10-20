لجنة شورية تناقش تقريرين لهيئة المنافسة والتجارة الخارجية

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وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددا من المحاور حول ما ورد من وجهات نظر في التقريرين عن أداء الهيئتين خلال عام التقرير، وما يمكن تبنيه من توصيات إضافية.
كما ناقشت اللجنة خلال دراسة وجهة نظرها حيال تقرير الهيئة العامة للتجارة الخارجية توعية القطاعين الحكومي والخاص بالتزامات المملكة العربية السعودية الدولية، التي تسهم في الوصول إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية ترسيخا لمكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي.
وفيما يتعلق بتقرير الهيئة العامة للمنافسة، استعرض أعضاء اللجنة مدى إمكانية إعداد دراسة شاملة للتشريعات والتنظيمات للتأكيد على المنافسة العادلة وحوكمة أعمال الهيئة الرقابية، لضمان عدم تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى التي تسهم في ضمان المنافسة.
واستعرض اجتماع اللجنة عددا من الموضوعات التي أحيلت لها لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها تمهيدا لرفعها للمجلس في الفترة القادمة.
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