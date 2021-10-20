شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تناقش تقريرين لهيئة المنافسة والتجارة الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى خلال اجتماعها - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، وجهات نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تقارير الأداء السنوية للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1442/1441هـ، والهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1442/1441هـ، وذلك بعد دراسة اللجنة لما ورد من أعضاء المجلس من ملحوظات خلال طرح التقريرين على المجلس في الفترة الماضية.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددا من المحاور حول ما ورد من وجهات نظر في التقريرين عن أداء الهيئتين خلال عام التقرير، وما يمكن تبنيه من توصيات إضافية.

كما ناقشت اللجنة خلال دراسة وجهة نظرها حيال تقرير الهيئة العامة للتجارة الخارجية توعية القطاعين الحكومي والخاص بالتزامات المملكة العربية السعودية الدولية، التي تسهم في الوصول إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية ترسيخا لمكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي.

وفيما يتعلق بتقرير الهيئة العامة للمنافسة، استعرض أعضاء اللجنة مدى إمكانية إعداد دراسة شاملة للتشريعات والتنظيمات للتأكيد على المنافسة العادلة وحوكمة أعمال الهيئة الرقابية، لضمان عدم تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى التي تسهم في ضمان المنافسة.

واستعرض اجتماع اللجنة عددا من الموضوعات التي أحيلت لها لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها تمهيدا لرفعها للمجلس في الفترة القادمة.