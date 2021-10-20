شكرا لقرائتكم خبر اعتماد جرعة تنشيطية ثالثة من لقاح كورونا للفئة من 18 عاما وأكثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة إمكانية حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 18 عاما وأكثر، وذلك بعد مضي 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية، وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

وحثت الوزارة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 47 حالة مؤكدة، وتعافي 58 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 84 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548065 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 537095 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8770 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.