ندوات «شواهد على الفن» تتناول قضية اقتناء الأعمال الفنية

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وتحدث الفنان التشكيلي عبدالرحمن السليمان، والمهتم بالمعارض محمد السعوي، ونائب المدير التنفيذي لـ»فن جميل» سارة العمران، وأدارتها حفصة الخضيري التي بدأت الجلسة بنقاش عن دليل «اقتناء الأعمال الفنية» الذي أصدرته وزارة الثقافة للجهات الحكومية الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية التي تبدعها الفنانات والفنانون السعوديون، ووصفه السعوي بأنه بادرة رائعة تضمن المعرفة الكاملة
للأنظمة والقوانين التي تخص تداول الأعمال الفنية.
وقدم السليمان لمحة تاريخية عن اقتناء الأعمال الفنية وبدايتها، وقال «نقيس الاقتناء بعمر الساحة الفنية، وابتداء بالمعارض المبكرة التي شهدتها الستينات من القرن الماضي، عندما أقام الفنانون الكبار آنذاك معارضهم الفردية، وكانت الإهداءات السمة الأكبر في ذلك الحين، ثم طلبت أرامكو السعودية من الفنان عبدالحليم رضوي أن يرسم بعض المواضيع المتعلقة بالبترول لاختيار لوحة توضع على غلاف التقرير السنوي للشركة، فكانت أولى مبادرات الاقتناء المحلية ذات القيمة».
فيما أشادت العمران بدليل الاقتناء الذي أصدرته الوزارة كأحد أهم الوسائل التي تحفز تداول الأعمال الفنية المحلية.
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