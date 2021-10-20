شكرا لقرائتكم خبر تخصيص المسارين الأقرب للكعبة لعربات كبار السن وذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع رفع الطاقة الاستيعابية للعمرة والصلاة بالمسجد الحرام، خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسارين الأقرب للكعبة المشرفة، لعربات كبار السن أو ذوي الإعاقة، مع وجود حاجز خاص للمسارين لا يسمح بدخول غير أصحاب العربات الخاصة، بهدف التسهيل والتيسير على هذه الفئات لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك بحسب معلومات لـ»مكة».

في المقابل زادت رئاسة شؤون الحرمين المسارات المخصصة للمعتمرين بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف، وسيتم تفويج المعتمرين إلى الدور الأول للمطاف في حال امتلاء الصحن حرصا على سلامتهم، كذلك أزيلت كل الحواجز وملصقات التباعد في المسجد الحرام، كما جرى تخصيص صحن المطاف لأداء الطواف فقط، والاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسعى بجميع أدواره حسب الحاجة لذلك، بناء على أعداد المعتمرين.

من جهة أخرى تستمر مبادرة «بخدمتكم» التي أعلنت عنها وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام، والتي تهدف إلى استقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات اليدوية لهم مجانا في صحن الطواف والمسعى، من خلال التنسيق مع بعض الجهات التطوعية.