تخصيص المسارين الأقرب للكعبة لعربات كبار السن وذوي الإعاقة

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في المقابل زادت رئاسة شؤون الحرمين المسارات المخصصة للمعتمرين بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف، وسيتم تفويج المعتمرين إلى الدور الأول للمطاف في حال امتلاء الصحن حرصا على سلامتهم، كذلك أزيلت كل الحواجز وملصقات التباعد في المسجد الحرام، كما جرى تخصيص صحن المطاف لأداء الطواف فقط، والاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسعى بجميع أدواره حسب الحاجة لذلك، بناء على أعداد المعتمرين.
من جهة أخرى تستمر مبادرة «بخدمتكم» التي أعلنت عنها وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام، والتي تهدف إلى استقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات اليدوية لهم مجانا في صحن الطواف والمسعى، من خلال التنسيق مع بعض الجهات التطوعية.
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