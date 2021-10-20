سياسة خصوصية لحماية بيانات مستخدمي منصة مدرستي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف حماية البيانات الشخصية والمحافظة على سرية وأمان المعلومات، أطلقت وزارة التعليم سياسة الاستخدام والخصوصية لجميع مستخدمي منصة «مدرستي».

وأوضح المشرف العام على التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة عهود الفارس، أن السياسة تحمي حقوق جميع مستخدمي المنصة من المعلمين والمشرفين والتربويين ومديري المدارس والكوادر الإدارية، وكذلك أولياء الأمور والطلبة بمختلف فئاتهم، مؤكدة التزام الوزارة بحماية حقوق جميع المستخدمين بالمدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى الإفصاح عن النهج الذي تتبعه المنصة في جمع المعلومات وطرق نشرها وحفظها وإعادة استخدامها.

وأضافت بأن سياسة الخصوصية في جميع منصات التعليم الالكتروني تهدف إلى وضع الضوابط العامة لاستخدام المنصة وأدواتها والمساعدة على حماية بيانات المستفيد، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والشفافية في الإفصاح عن المعلومات السليمة للمستخدمين، وكذلك سرية المعلومات وفق القوانين والأنظمة المطبقة في المملكة.

وأشارت إلى أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتحقيق مستوى عال من الجودة والدقة لمحتويات المنصة، إلى جانب الحرص على تحقيق أعلى درجات الأمان الممكنة للمستخدمين، وتضمن استمرارية الجودة والأمان لمستخدمي المنصة.

ماذا توفر سياسة الاستخدام؟

