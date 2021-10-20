«تقويم التعليم» تعتمد 7 برامج بكالوريوس مع جامعة الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما، وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، أمس اتفاقيات اعتماد سبعة برامج بكالوريوس مع جامعة الجوف، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع، وذلك بمقر الهيئة بالرياض. وشملت الاتفاقيات اعتماد برامج البكالوريوس في تخصصات الدراسات الإسلامية، والشريعة، والقانون، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، حيث ستضاف هذه البرامج إلى برامج سابقة وقعت بين الجانبين مؤخرا تضمنت اعتماد 14 برنامجا في درجة البكالوريوس، وهي: الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والطب والجراحة، وعلوم المختبرات، والعلوم الصيدلانية، والعلاج الطبيعي، والتمريض.



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