120 أسرة منتجة تشارك بمهرجان رمان القصيم الخامس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك نحو 120 أسرة منتجة بمهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية، والمقام حاليا في الحديقة العامة، بتنظيم من بلدية محافظة البكيرية وبالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية. ويهدف المهرجان الذي يستمر 10 أيام إلى دعم الأسر المنتجة ورائدات الأعمال، لما لهن من دور فاعل في تعزيز المنتجات الوطنية، والحفاظ على الموروث الغذائي الشعبي للمنطقة وفتح منافذ بيع مناسبة وخلق فرص تسويقية.



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