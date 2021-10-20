أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة فرحان حق، أن مدنيين من بينهم نساء وأطفال أصيبوا في الغارات الجوية التي شنتها الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي، اليوم (الأربعاء).
من جانبه، ذكر الناطق باسم جبهة تحرير تيغراي غيتاشيو رضا، أن القوات الحكومية استهدفت مجدداً مناطق سكنية في العاصمة ميكيلي وخلفت إصابات بين المدنيين وأضراراً في الممتلكات، وفقاً لـ”رويترز”.
وقال “رضا”: “إن رد فعل آبي أحمد تجاه خسائره في المعارك الدائرة هو استهداف المدنيين على بعد مئات الكيلومترات من ساحة المعركة”.
الأمم المتحدة: غارات الحكومة الإثيوبية على تيغراي أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-20
أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة فرحان حق، أن مدنيين من بينهم نساء وأطفال أصيبوا في الغارات الجوية التي شنتها الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي، اليوم (الأربعاء).
من جانبه، ذكر الناطق باسم جبهة تحرير تيغراي غيتاشيو رضا، أن القوات الحكومية استهدفت مجدداً مناطق سكنية في العاصمة ميكيلي وخلفت إصابات بين المدنيين وأضراراً في الممتلكات، وفقاً لـ”رويترز”.
وقال “رضا”: “إن رد فعل آبي أحمد تجاه خسائره في المعارك الدائرة هو استهداف المدنيين على بعد مئات الكيلومترات من ساحة المعركة”.
20 أكتوبر 2021 – 14 ربيع الأول 1443
09:00 PM
“رضا” اتهمها باستهداف مناطق سكنية في ميكيلي
أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة فرحان حق، أن مدنيين من بينهم نساء وأطفال أصيبوا في الغارات الجوية التي شنتها الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي، اليوم (الأربعاء).
من جانبه، ذكر الناطق باسم جبهة تحرير تيغراي غيتاشيو رضا، أن القوات الحكومية استهدفت مجدداً مناطق سكنية في العاصمة ميكيلي وخلفت إصابات بين المدنيين وأضراراً في الممتلكات، وفقاً لـ”رويترز”.
وقال “رضا”: “إن رد فعل آبي أحمد تجاه خسائره في المعارك الدائرة هو استهداف المدنيين على بعد مئات الكيلومترات من ساحة المعركة”.
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