مصادر: “التعليم” تصدر تعميم مهم بشأن المكافآت والإعلانات الطلابية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض:

كشفت مصادر عن صدور تعميم من وزارة التعليم بشأن المكافآت والإعانات الطلابية، للعام الدراسي 1443 هـ، في نظام نور.

وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن وزارة التعليم أكدت ضرورة تفعيل المكافآت والإعانات للعام الدراسي 1442 هـ، في نظام «نور»، وفق الخطوات الإرشادية المرفقة والانتهاء من عملية احتساب المسيرات لشهر محرم 1443هـ من تاريخ استحقاق21/10/1443 هـ، في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 22/3/1443 هـ.

وأكدت المصادر ضرورة التأكد من إدراج جميع الطلاب المستحقين للمكافآت والإعانات بالمسير مع التأكيد على إضافة جميع طلاب الصف الأول (ابتدائي، متوسط، ثانوي) لمدارس ومعاهد التربية الخاصة والقرى النائية وطلاب الصف الأول (ابتدائي، متوسط) لمدارس تحفيظ القرآن وطلاب الصف الأول (متوسط ثانوي) بدل اغتراب.

وشددت وزارة التعليم على أنه لا يعتمد طلب المكافأة للطالب/ة إلا بعد إضافة الحساب البنكي ( IBAN):، مشيرًة إلى أنه لا يرفع للفئات (أبناء المعلم /ة المتوفي والإعاقات الجسمية والصحية) في نظام نور حاليًا، على أن يتم رفع بيانات (أبناء معلم/ة متوفية) ورقية على البريد الإلكتروني لإدارة خدمات الطلاب «[email protected]»، ورفع بيانات (طلاب الإعاقات الجسمية والصحية) لإدارة التربية الخاصة.