بـ 66.3 ألف دولار.. “بيتكوين” تسجل أعلى سعر في تاريخها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات:

سجلت العملة الرقمية الأشهر عالميًا “بيتكوين” أعلى سعر في تاريخها عند 66.3 ألف دولار، حيث واصلت الارتفاع فى تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من بدء تداول أول صندوق لتداول العقود الآجلة للعملة الرقمية.

وحطمت عملة بيتكوين المشفرة رقمها القياسي وسجلت أعلى سعر في تاريخها عند 66.334 ألف دولار، متخطية سعرها القياسي السابق، 64.8 ألف دولار الذي سجلته في أبريل الماضي.

وقفزت القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية في العالم، لتصل إلى أكثر من 1.21 تريليون دولار، بحجم تداولات 37.65 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

ويراهن المتعاملون على أن إدراج صندوق أسهم أمريكي يعتمد على العقود الآجلة، يمكن أن تتمخض عنه تدفقات الاستثمار في أصول بيتكوين والعملات المشفرة.