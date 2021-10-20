مستشارة قانونية تحذر من تصوير هذه الحوادث: عقوبتها تصل لغرامة 2000 ريال

الرياض - محمد عبدالله - حذرت المستشارة القانونية نوال الشمري من تصوير بعض الحوادث المرورية أو الجنائية أو حتى تصوير الأفراد بدون إذن، مؤكدة أن التصوير في هذه الحالة يمثل مخالفة قانونية تستوجب العقاب.

وقالت «الشمري»، في لقاء ببرنامج «صباح السعودية»، عبر فضائية «السعودية»، إن كل حادث لا يعني الشخص أو لم يكن طرفًا فيه بشكل مباشر غير مطالب بتصويره، إلا إذا كان بهدف إثبات حق أو إيضاح نظام، مستشهدة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

وأضافت المستشارة القانونية: «كل حادث مروري أو جنائي له جهات مختصة بها»، مشيرة إلى أن الكثير من الأشخاص يجهلون أن التصوير يعد مخالفة قانونية وفق لائحة المحافظة على الذوق العام.

وتابعت: «ينص البند الـ19 من اللائحة، على أن تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية بلا استئذان الأطراف المخالفة عقوبتها 1000 ريال وحذف الصورة، وفي حال تكرار الفعل تتضاعف الغرامة إلى 2000 ريال».

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