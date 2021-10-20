تفاديًا للتسمم.. تنبيه من «الغذاء والدواء» حول الاستخدام الصحيح لـ«الباراسيتامول»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة الالتزام بالجرعة الصحيحة لدواء الباراسيتامول بناءً على وزن طفلك تفاديًا للتسمم الناتج عن الحساب غير الدقيق للجرعات.

وأشارت عبر حسابها بموقع «تويتر»، إلى أنَّ دواء باراسيتامول والأطفال دواء آمن وفعال إذا استخدم بالطريقة الصحيحة.

وأضافت أنه يستخدم مسكن للألم وخافض للحرارة ومن أسمائه التجارية: بانادول، فيفادول، أدول، تايلينول، ويوجد أشكال صيدلانية عدة منها: شراب، قطرات عن طريق الفم، تحاميل.

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