التأمينات الاجتماعية تكشف عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين.. وتوجه تحذيرًا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يوجد زيادة رواتب المتقاعدين؟»؛ حيث انتشر في الآونة الأخيرة العديد من الشائعات بخصوص زيادة الرواتب.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد التابع للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «ما يتم تداوله غير صحيح، وتحذر المؤسسة من هذه الإعلانات المشبوهة فإنها تؤكد بأن المصدر الرئيسي لأخبار المؤسسة ونشاطاتها هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة في الشبكات الاجتماعية».

وأضاف: «في أنظمة التقاعد لا علاقة للمؤسسة بعمل الموظف الحكومي قبل تقاعده في القطاع الخاص، مع الإحاطة بأن عمل المتقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في صرف المعاش التقاعدي في أنظمة التقاعد».

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