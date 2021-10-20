اتفاقية جديدة تتيح للمشتركين تقسيط فواتير استهلاك الكهرباء

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي السعودي تتيح للمشتركين تقسيط فواتير استهلاك الكهرباء مع خدمة «خطة الدفع الذكي» لدى البنك وبدون معدل نسبة سنوية خلال فترة التقسيط.

وأشارت الشركة عبر حسابها بموقع «تويتر» إلى امكانية تقسيط فواتير استهلاك الكهرباء مع خدمة خطة الدفع الذكي 3 و6 أشهر بـ0% معدل نسبة سنوي.

وذكرت «السعودية للكهرباء» أنه للاستفادة من الخدمة مع بطاقات الأهلي الائتمانية يتم سداد فواتير استهلاك الكهرباء عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة - تطبيق الكهرباء.

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