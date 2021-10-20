حاولا الاتصال بالسعودية لتمويلهما... تفاصيل اعتقال جنديين ألمانيين لتجنيدهما محاربين للقتال في اليمن

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، القبض على جنديين سابقيين بالجيش، بعد اتهامهما بتجنيد محاربين للقتال في اليمن.

وأفاد المدعي العام الاتحادي، في بيان له، بأن الشرطة اعتقلت جنديين سابقين، لاتهامهما بجرائم تتعلق بالإرهاب، بعد محاولتهما تشكيل مجموعة مرتزقة تضم 150 عضوا للقتال في اليمن.

وقال المدعي العام في بيانه، إن الشرطة فتشت شقتي المتهمين في ميونيخ وحي كالف قرب مدينة شتوتجارت ومواقع أخرى، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف البيان أن الجنديين السابقيت عرفا باسمي أرند-أدولف جي. وأخيم إيه.، وقاما في بداية عام 2021، بتشكيل وحدة شبه عسكرية من أفراد سابقين بالجيش والشرطة الألمانيين.

وأوضح البيان أن المتهمين كانا على اتصال مع سبعة أشخاص على الأقل، وذلك لتجنيدهم، كما حاولا دون جدوى الاتصال بالسعودية لتمويل المجموعة.

وأشار البيان إلى أن الهدف الرئيسي للمتهمين، كان أن يحصل كل مرتزق على 40 ألف يورو (46500 ألف دولار) شهريا وكانا يريدان "تهدئة" الحرب المستمرة منذ ستة أعوام بين جماعة "أنصار الله" الحوثيين، والحكومة اليمنية.

وكشف البيان أنه بجانب المهمة في اليمن التي خطط المتهمان لها، كان يحاولان إتاحة خدمات مجموعة المرتزقة في أماكن صراعات أخرى.

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