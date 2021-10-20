لقطة علي البليهي تثير الجدل في السعودية... "الأرض أرضي"

آثار لاعب فريق الهلال السعودي علي البليهي الجدل عقب نهاية مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي فاز فيها فريقه على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، وحجز بطاقة عبوره إلى نهائي البطولة.

وفي مشهد وصفه محبو الهلال بـ"لقطة الموسم" ، قام البليهي بغرس علم فريقه الأزرق وسط الملعب، تعبيراً عن قبول التحدي وفوزه على نادي النصر، والتأهل لنهائي الدوري الآسيوي.

وأعرب البليهي، عن سعادته العارمة بالانتصار أمام النصر، قائلا عبر حسابه على إنستغرام "الأرض أرضي والزمان زماني".

وبلغ الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا، أمس الثلاثاء، بفوزه على مواطنه وغريمه النصر 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض، وحملت ثنائية الهلال توقيع المالي موسى ماريغا (17)، وسالم الدوسري (71)، فيما سجل هدف النصر أندرسون تاليسكا في الدقيقة (50) من عمر المباراة.

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