السعودية | ضبط 79 مخالفة للاحترازات وإغلاق 4 منشآت بالشرقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ الشرقية:

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 79 مُخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس “كورونا” المُستجد، وتطبيق “توكلنا”.

ونفذت الأمانة، 1316 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، حيث نتج عنها إغلاق أربع منشآت مخالفة.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية.