مرزوق الغانم يوجه رسالة إلى أمير الكويت بشأن الحوار الوطني والعفو عن مسجونين

محمد بن مسعود - الدمام - وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رسالة إلى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح بشأن قراره اليوم الخاص بتكليف رؤساء السلطات الثلاثة باقتراح ضوابط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو عنهم.

ونشر الغانم عبر حسابه الرسمي على “تويتر” موجها الشكر للأمير لرعايته ودعوته للحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقراره تفعيل المادة 75 من الدستور، و”تكليفه لرؤساء السلطات الثلاثة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو”.

​وتابع الغانم في بيانه أن “تلك التوجيهات الكريمة من سمو أمير البلاد، تؤكد مجددا ما هو مؤكد عبر التاريخ، وهو أن سيرة حكام الكويت عبر القرون، هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح، وأن ديدن القيادة السياسية في بلدنا، كان وما زال، إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد”.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح كلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المسجونين تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.