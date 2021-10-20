محمد بن مسعود - الدمام - قتل 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انفجار بمستودع للذخيرة في إحدى التجمعات التابعة للدفاع الوطني في محافظة حماة السورية، وسط البلاد. وكشف مصدر أمني لسبوتنيك أن الانفجار بمستودع للذخيرة على الطريق العام حمص- حماة، أسفر عن “مقتل 5 أشخاص وإصابة إثنين آخرين”. وتابع “الانفجار هو في مستودع ذخيرة لإحدى القطع العسكرية في محافظة حماة وليس عملا إرهابيا”.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني لـ"سبوتنيك": انفجار في مستودع للذخيرة في محافظة حماة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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