إصابة 15 مدنيًا بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على حي سكني شمال مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:
أصيب 15 شخصًا من المدنين، اليوم الأربعاء، إثر صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على حي سكني شمال مدينة مأرب بالمين، جاء ذلك في نبأ عاجل لـ”قناة العربية”.
وفي وقت سابق، نشبت معارك عنيفة بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى في جنوب محافظة مأرب.
وأفاد مراسل العربية بأن قوات الجيش والمقاومة دحرت جماعة الحوثي من عدّة مواقع جنوب المحافظة الاستراتيجية، شمال البلاد، وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وفقا للعربية .
لتزامن، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات على تجمعات لجماعة الحوثي في مواقع متفرقة جنوب المحافظة.
كما دمر القصف المدفعي الذي نفذه الجيش فجر اليوم طقمين وعربة تابعة للحوثيين.
وكان التحالف أعلن أمس الثلاثاء أنه نفذ 14 عملية استهدفت الجماعة في المحافظة، لاسيما في الجوبة والكسارة، مشيرًا إلى إلى تدمير 6 آليات عسكرية و مقتل 48 عنصرا حوثياً.
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