بريطانيا تصدم العالم.. اكتشاف متحور جديد لكورونا متفرع من “دلتا”  

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

في مفاجأة صادمة أعلنت بريطانيا أنها “تتابع عن كثب انتشار متحور فرعي جديد لكورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، لم يتبيّن حتى الآن إن كانت معديا بشكل أكبر، جاء ذلك وفق لـ”فرانس برس”.

وقال متحدث باسم الحكومة، المتحور “آية واي فور بوينت تو” (AY4.2) متفرع عن “دلتا” الشديد العدوى والذي ظهر في البداية في الهند وتسبب في ارتفاع تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف، مضيفًأ “نحن نتابع” المتحور الجديد “عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر”، مشددا على أن “لا شيء يوحي بأنه تنتشر بسرعة أعلى”.