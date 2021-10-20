الارشيف / اخبار السعوديه

إحباط ترويج 53 كيلو من مخدر الحشيش في مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج 53 كيلو من مخدر الحشيش في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من إحباط ترويج (53,792) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة في تجاويف سرية داخل مركبة يستقلها (4) مواطنين - رجلان وامرأتان وامرأة من الجنسية اليمنية تحمل هوية زائر، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا