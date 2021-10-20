شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر المؤسسي للعمالة .. ترهق ميزانية الأسر السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب عدد من المواطنين بتحمل مكاتب الاستقدام تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية خاصة أن التكلفة مبالغ فيها ومرهقة للمواطنين.

وأضافوا أن استقدام العمالة لا يكون بالترف في كثير من الأحوال وإنما بحاجة ضرورية لذلك، هناك مطالب بإعادة تنظيم استقدام العمالة المنزلية من الخارج خاصة رسوم الحجر المؤسسي والتي تصل إلى ثلاث آلاف ريال لمدة حجر لا تزيد عن خمس أيام تقريبًأ.

وأكدوا أن قطاع الاستقدام شهد الكثير من التنظيمات مؤخرا لكن مازال به الكثير من المشاكل وارتفاع الأعباء المالية على المستفيدين، مؤكدين ضرورة النظر في رسوم فنادق العزل ودور الإيواء وإعادة تنظيمها بما يحقق سلامة الحجر وفي نفس الوقت مصلة المستفيد.