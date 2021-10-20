عسير.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.
20 أكتوبر 2021 – 14 ربيع الأول 1443 11:58 AM
“الوطني للأرصاد”: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدةعسير.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.
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