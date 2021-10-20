محمد بن مسعود - الدمام - يتفننون بالتحرش”.. غضب إجتاح مواقع التواصل في السعودية بعد تجمهر عدد كبير جداً من الشباب حول سيارة فتيات بالرياض شاهد

وثقت فتاة عبر حسابها في “سناب شات” تعرض بعض الفتيات لمضايقات من قبل مجموعة من الشباب السعوديين الذين تجمهروا حول سيارتهن في العمارية بالعاصمة قد يهمك ايضاً وأظهر الفيديو تجمهر عدد كبير من الشباب، وهم يحاولون إخراج الفتيات من السيارة وسط صراخ الفتيات. وقالت إحدى الفتيات: “هاذول يمكن 20 شخص وأحدهم يحاول كسر الشنطة لدخول السيارة عليهم”، فيما حاول آخر كسر مرآة السيارة حتى يفتحن النافذة. وتابعت أن مضايقات الشباب طالت فتاة أخرى خارج السيارة، قائلة: “جالسين يتفننون بالتحرش ويرسمون قلوب على الشبابيك”. وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الفيديو مستنكرين مثل تلك التصرفات مطالبين السلطات الأمنية بالتدخل ومعاقبة الشباب.الرياض.

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