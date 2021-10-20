محمد بن مسعود - الدمام - شاهد الفاشينستا السعودية ريم الصانع على السرير بالملابس الداخلية وتتصدر الترند

شرت الفاشينستا السعودية وعارضة الأزياء السعودية، ريم الصانع على حسابها بموقع “إنستغرام”، صورة جريئة لها ظهرت بها وهي تلتقط سلفي ومستلقية على بطنها على السرير بلباسها الداخلي، وسدلت شعرها، دون أن تضع أي تعليق.



وانهالت التعليقات على صورة ريم الصانع، وتغزل البعض بجمالها واطلالتها بينما انتقدها البعض بسبب ظهورها الجريئ وبوضعية مثيرة على السرير، بملابس فاضحة، لكسب الشهرة والترند.

قد يهمك ايضاً

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها العارضة السعودية ريم الجدل، حيث ظهرت سابقا وهي ترتدي روب الاستحمام مع صديقها الذي ظهر يرتدي نفس الروب،

مما أثارت بالصورة غضب السعوديين الذي استنكروا مثل هذه الصور واعتبروها اساءة للمجتمع السعودي المحافظ، ما جعلتها الصورة تتصدر الترند.ريم الصانع، فاشنيستا وعارضة أزياء سعودية، كانت مبتعثة للدراسة في أمريكا، وحاليا تقيم في إمارة دبي، حصدت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك يومياتها واطلالاتها وحياتها الشخصية، وتقوم بعرض الأزياء ونشر مواضيع خاصة بالجمال والملابس والميك أب مع متابعيها.



