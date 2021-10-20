محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن من إحباط ترويج (53,792) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر مخبأة في تجاويف سرية داخل مركبة يستقلها (4) مواطنين؛ رجلان وامرأتان، وامرأة من الجنسية اليمنية تحمل هوية زائر، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. 20 أكتوبر 2021 – 14 ربيع الأول 1443 11:50 AM جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص مكة المكرمة.. إحباط ترويج 53,792 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر مكة المكرمة.. إحباط ترويج 53,792 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن من إحباط ترويج (53,792) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر مخبأة في تجاويف سرية داخل مركبة يستقلها (4) مواطنين؛ رجلان وامرأتان، وامرأة من الجنسية اليمنية تحمل هوية زائر، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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