استشاري يحذر من مخاطر السيجارة الإلكترونية على القلب

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بعض المعلومات التي يتم تداولها بشكل خاطئ عن السجائر الإلكترونية.

وقال النمر، إن ما يتداول عن عدم تضرر القلب من السجائر الإلكترونية غير صحيح.

ولفت إلى أن هناك معلومات أخرى خطأ عن السجائر الإلكترونية، في مقدمتها بأنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، ولا يُدمن عليها.