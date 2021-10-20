محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بعض المعلومات التي يتم تداولها بشكل خاطئ عن السجائر الإلكترونية.
وقال النمر، إن ما يتداول عن عدم تضرر القلب من السجائر الإلكترونية غير صحيح.
ولفت إلى أن هناك معلومات أخرى خطأ عن السجائر الإلكترونية، في مقدمتها بأنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، ولا يُدمن عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يحذر من مخاطر السيجارة الإلكترونية على القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.