تعرف على طقس الخليج اليوم.. مائل للحرارة بالإمارات والكويت وعمان ومعتدل بالبحرين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس دول الخليج العربي، اليوم الأربعاء؛ حيث يتوقع أن تشهد دول الخليج العربي طقسًا حارًا في ساعات النهار إلى معتدل خلال ساعات الليل مع اجتمال تشكّل ضباب خلال الساعات الأولى من الليل على أجزاء من بحر العرب وبحر عمان، وإلى التفاصيل:

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن تشهد البلاد اليوم طقسًا رطبًا صباحًا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، وصحوًا إلى غائم جزئيًا ومغبرًا أحيانًا نهارًا وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقًا.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتكون مثيرة للغبار نهارًا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان. ويكون الطقس بعد غدٍ رطبًا صباحًا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية وصحوًا إلى غائم جزئيًا ومغبرًا أحيانًا نهارًا وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقًا.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار نهارًا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

طقس الكويت

وتوقع مركز الأرصاد التابع للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أن تسود اليوم في البلاد، أجواء مائلة للحرارة نهارًا مع رياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

كشفت الأرصاد الكويتية، عن توقعاتها أن تشهد البلاد ليلًا طقسًا معتدلًا مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

وعن حالة البحر، أشارت إلى أنه خفيف إلى معتدل الموج، فيما تكون حالة ارتفاع الموج من 4 - 1 قدم.

طقس سلطنة عمان

وكشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، عن توقعاتها بأن تشهد معظم محافظات السلطنة اليوم طقسا صحوا بوجه عام مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في ساعات متأخرة من آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر العرب وبحر عمان مسببة تدنيًا في انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأضافت الأرصاد العمانية، أنها تتوقع هبوب رياح على سواحل بحر عمان شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلًا، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وعن حالة البحر، توقع مدير الأرصاد العمانية، أن تكون حالة البحر هادئة الموج على معظم سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له إلى متر واحد.

طقس البحرين

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن الطقس المتوقع اليوم في البلاد سيكون بإذن الله تعالى معتدلًا .

وأضافت الأرصاد البحرينية، في تقرير توقعات حالة الطقس اليوم، أن تكون الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22عقدة احيانًا خلال النهار.

وأضافت، أن ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

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