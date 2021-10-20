القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور غرفة المدينة ويناقش الفرص الاستثمارية

الرياض - محمد عبدالله - زار قنصل الولايات المتحدة الأمريكية العام لدى المملكة فارس أسعد والوفد المرافق له أمس، غرفة المدينة المنورة، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة منير محمد ناصر بن سعد والأمين العام المهندس عبدالله أبو النصر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية بالمنطقة وبحث سبل التعاون والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وأبرز الأعمال والبرامج المقامة وفق إستراتيجيات وأهداف رؤية المملكة 2030.

كما تطرق اللقاء إلى جانب عرض تعريفي عن أهم المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والقطاعات الواعدة بالمنطقة .

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