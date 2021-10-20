تنبيهات الأرصاد.. رياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على 7 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى نشاط للرياح وأتربة مثارة وضباب وذلك على 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، جازان (الدرب، جازان، فرسان) مكة المكرمة (القنفذة، الليث، الشعبية، ثول، جدة ،رابغ)، عسير (البرك) تشهد ضبابا يؤثر في مدى الرؤية.

كما تشهد منطقة جازان (أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال) سحبًا رعدية ممطرة، تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ من مدى الرؤية، وتشهد (العيدبابي، فيفا، هروب)، سحبًا رعدية ممطرة تؤثر على نشاط الرياح، ما يسبب تدنيًا في مدى الرؤية. أما (النماص، تنومة) فتشهدان رياحًا نشطة وسحبًا رعدية. ونجران (شرورة، نجران) تشهدان رياحًا سطحية وتدنيًا بمستوى الرؤية.

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