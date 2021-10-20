تعرف على طقس السعودية اليوم.. رياح وأتربة على 7 مناطق وأجواء ضبابية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، حالة استمرار انخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق في الحدود الشمالية امتدادًا إلى القصيم مرورًا بتبوك، فيما يتوقع أن تشهد 7 مناطق بالمملكة رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، بالإضافة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر، وإلى التفاصيل:

انخفاض درجات الحرارة بالحدود الشمالية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بطقس اليوم على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، حائل تمتد إلى منطقة القصيم.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطي من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وتوقع المركز تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان.

رياح نشطة وأتربة بعدد من المناطق

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، سلسلة تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وضباب وذلك على 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء.

وجاء في حالة الإنذار المبكر، التي نشرها مركز الأرصاد، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع "تويتر"، أن مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، جازان (الدرب، جازان، فرسان) مكة المكرمة (القنفذة، الليث، الشعبية، ثول، جدة، رابغ)، عسير (البرك) تشهد ضبابا يؤثر في مدى الرؤية.

سحب رعدية ممطر بجازان ونجران

وأشار مركز الأرصاد، إلى أنه كما منطقة جازان (أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال) يتوقع أن تشهد سحبًا رعدية ممطرة، تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ من مدى الرؤية.

وأضاف الوطني للأرصاد، في توقعات حالة الطقس، أن تشهد (العيدبابي، فيفا، هروب)، سحبًا رعدية ممطرة تؤثر على نشاط الرياح، ما يسبب تدنيًا في مدى الرؤية.

أما مناطق النماص وتنومة، فمن المتوقع أن تشهدا رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، بينما تشهد منطقتا شرورة ونجران رياحًا سطحية وتدنيًا بمستوى الرؤية.

حالة الموج في البحر الأحمر

وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة.

وأضاف المركز في تقرير توقعات حالة الأرصاد على مناطق المملكة اليوم، أن ارتفاع الموج بالبحر الأحمر من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين، قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط.

وأشار المركز إلى أن حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الجنوبي ومتوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة .

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