اخبار دوليه – «لا أستوفي المعايير».. ملكة بريطانيا ترفض لقب «عجوز العام»

محمد بن مسعود - الدمام - رفضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لقب «عجوز العام» الذي منحته لها المجلة البريطانية The Oldie، وذكرت الملكة أنها «لا تستوفي المعايير» المطلوبة.

وأعلنت الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عامًا وصاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا، رفضها اللقب بـ»أدب ولكن بحزم»، في رسالة عن طريق مساعد الملك وسكرتيرها الخاص، توم لينغ بيكر.

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وقال مساعد الملكة في الرسالة: «تعتقد جلالة الملكة أنك كبير في السن بالقدر الذي تشعر به، وبالتالي لا تعتقد الملكة أنها تستوفي المعايير لتتمكن من القبول، وتأمل في أن تجد متلقيًا أكثر جدارة».

يذكر أن مجلة The Oldie الشهرية تدعي، عبر حسابها بموقع تويتر، بأنها «المجلة الأكثر أصالة في البلاد وتبقي القراء شبابًا بإمداد ثابت من الذكاء والفطرة السليمة»، وتتصدر الملكة إليزابيث الثانية غلاف عدد نوفمبر/ تشرين الثاني من المجلة.

كان زوج إليزابيث، الأمير فيليب الذي توفي في أبريل/ نيسان عن 99 عامًا رفض اللقب نفسه، قبل عقد من الزمان، وقال فيليب في ذلك الوقت، وفقًا لما نقله جيلز براندريث رئيس لجنة الجوائز، إنه «لا يوجد شيء مثل ذلك لتذكير الروح بأن السنوات تمر بسرعة أكبر من أي وقت مضى وأن القطع بدأت تتساقط من الإطار القديم».