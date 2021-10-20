محمد بن مسعود - الدمام - رهف القنون تخضع لعملية تجميل في وجهها.. شاهد صورتها قبل وبعد التغيير!

نشرت الناشطة السعودية الهاربة إلى كندا رهف القنون صورتين لها عبر خاصية الستوري على حسابها على إنستغرام .

وظهرت رهف القنون في الصور خضوعها إلى عدة عمليات تجميل في وجهها وغيرت ملامحها تمامًا .

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وكشفت الصور قيام رهف بتعديلات في منطقة الأنف والفك والشفاه، وظهرت وكأنها إمرأة أخرى .

وكانت نشرت رهف مؤخراً مجموعة صور فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بفستان قصير جداً فضي اللون وكاشف عن جسمها بطريقة مثيرة، وذلك بعد إعلانها عن إنضمامها لمنصة “onlyfans” الإباحية والتي يتم بها مشاركة صور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

كما وُلدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.

وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها. كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي .وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

وتعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية. ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية.