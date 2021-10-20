مديرة "طيران العربية": المغرب يعلق الرحلات الجوية مع ألمانيا وهولندا وبريطانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت المديرة العامة لشركة “طيران العربية” في المغرب ليلى مشبال، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات بين المملكة و3 دول أوروبية هي ألمانيا وهولندا وبريطانيا.

وكتبت مشبال على حسابها بتويتر باللغة الفرنسية: “بعد قرار السلطات، سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة اعتبارًا من الأربعاء 20 أكتوبر الساعة 11:59 مساءا، حتى إشعار آخر”.

وفي نفس التغريدة كتبت بالإنجليزية “تم تعليق الرحلات إلى المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا اعتبارًا من 23 أكتوبر الساعة 23:59”.

وأرجع موقع “هسبريس”، قرار السلطات المغربية إلى ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في هذه البلاد.

في حين لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من السلطات المغربية حول هذه الأنباء سواء بالتأكيد أو النفي.

يذكر أن وزارة الصحة المغربية كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 499 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 942779 حالة في المغرب، كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 14566 منذ بدء الجائحة.

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